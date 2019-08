Basket, fissati il raduno e le prime amichevoli dell'OraSì

Si avvicina l’inizio della stagione per la nuova OraSì. Il ritrovo della squadra è previsto per lunedì 19 agosto, mentre il primo allenamento si terrà il giorno successivo al Pala Costa. Giovedì 22 open day, con allenamento aperto a tutti i tifosi. Domenica 25 sempre al Pala Costa è fissato uno scrimmage a porte chiuse contro Fabriano. Nel fine settimana successivo l’OraSì sarà invece impegnata nel tradizionale Torneo di Cervia e giocherà venerdì 30 agosto alle 19 contro gli svizzeri del Sam Massagno, mentre sabato 31 sono previste le finali (le altre due squadre sono Fortitudo Bologna e Roseto). Poi sarà tempo di Supercoppa, con le gare dell’8 settembre in casa contro Forlì, dell’11 a Piacenza e del 15 a Imola. Altre sfide di preparazione saranno definite in base ai risultati della Supercoppa, mentre il campionato dei giallorossi vivrà il suo primo atto domenica 6 ottobre, all’Unieuro Arena contro Forlì.

Il dettaglio degli appuntamenti precampionato

Lunedì 19 agosto: Ritrovo squadra

Martedì 20 agosto: Primo allenamento al Pala Costa

Giovedì 22 agosto ore 17-19.30: Allenamento a porte aperte al Pala Costa

Domenica 25 agosto: Ravenna – Fabriano (Scrimmage a porte chiuse al Pala Costa)

Venerdì 30 e sabato 31 agosto: Torneo di Cervia

30/08 ore 19: Ravenna – Sam Massagno

30/08 ore 21: Fortitudo Bologna – Roseto

31/08 ore 18.30: finale 3º/4º posto

31/09 ore 20.30: finale 1º/2º posto

Supercoppa Lnp

Domenica 8 settembre, ore 20: Ravenna – Forlì al Pala Costa (sede da confermare)

Mercoledì 11 settembre, ore 20.30: Piacenza – Ravenna al Pala Banca

Domenica 15 settembre, ore 18: Imola – Ravenna al Pala Ruggi