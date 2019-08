Basket, Giddy Potts è atterrato in Italia: l'OraSì attende Charles Thomas

Giddy Potts è il primo americano della nuova OraSì a raggiungere Ravenna. Il 24enne è arrivato nella serata di sabato all’aeroporto di Bologna, in anticipo sui tempi, grazie al lavoro dello staff giallorosso in costante contatto con il consolato di Miami che ha concesso il visto di ingresso in Italia. Domenica sera, invece, sarà il turno di Charles Thomas, che partirà da Jackson, Mississippi e arriverà al “Marconi” di Bologna dopo lo scalo a Londra. Entrambi i giocatori Usa saranno dunque presenti al ritrovo con la squadra lunedì 19 e al primo allenamento il giorno successivo, dopo le visite mediche di rito.