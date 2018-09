Basket, gustoso "antipasto" del campionato per la Rekico

Un gustoso antipasto del campionato attende la Rekico nel weekend, impegnata al Carisport di Cesena nella prima edizione del Memorial Giorgia Gagliardi. Un quadrangolare che vedrà di scena anche i padroni di casa dei Tigers, la Pallacanestro Orzinuovi e il Golfo Basket Piombino, terzetto di formazioni di serie B. Le prime due sono inserite nel girone con Faenza (ad Orzinuovi la squadra di coach Friso debutterà in campionato domenica 7 ottobre), mentre i toscani sono nel girone A.

La Rekico scenderà in campo domani alle 19 contro il Golfo Basket Piombino, club in cui Venucci giocò nella stagione 2015/16 venendo eletto migliore giocatore dell’intera serie B, mentre alle 21 si giocherà Tigers – Orzinuovi. Domenica alle 19 ci sarà la finale per il terzo posto e alle 21 quella per il primo. Entrambe le partite della Rekico saranno trasmesse in diretta Facebook sulla pagina ufficiale del club. Il costo del biglietto per ognuno dei due giorni di gara è di 10 euro per assistere ad entrambe le partite e di 5 per quella delle 21.