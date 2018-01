Basket, i giocatori della Raggisolaris Academy in un album di figurine

Il 2018 è iniziato nel migliore dei modi per la Raggisolaris Academy. Il primo Memorial Giovanni Martini, tenutosi dal 3 al 5 gennaio a Faenza, ha visto la partecipazione di molte realtà importanti del minibasket regionale, come la Virtus Bologna e la Scuola Basket Reggio Emilia, protagoniste di un torneo che ha riscosso gli applausi di tutti gli addetti ai lavori. “Il Memorial Martini è stato una grande soddisfazione – spiega Cristian Fabbri, presidente della Raggisolaris Academy – Le vacanze di Natale sono state ricche di impegni, perché non ci siamo mai fermati: il 27 dicembre abbiamo giocato con gli Aquilotti 2008 un torneo a Bologna organizzato dalla Pontevecchio e il 28 e il 29 eravamo a Massa Lombarda con il gruppo di Cotignola e Barbiano. Poi ad inizio gennaio abbiamo ospitato il Memorial Martini. I nostri bimbi si sono molto divertiti in tutte queste competizioni e questa per noi è la soddisfazione maggiore”.

Le novità del 2018

“A metà febbraio uscirà l’album delle figurine dove i protagonisti saranno tutte le persone che fanno parte della nostra grande famiglia - prosegue Fabbri - Ci saranno i giocatori e lo staff tecnico dei Raggisolaris di serie B, i giocatori e gli allenatori dell’Academy e del Basket 95, le ragazze del Csi femminile e i ragazzi dei Bakers San Rocco di Csi. I pacchetti di figurine saranno in vendita nelle edicole di Faenza. Già nel 2010 ideammo una simile iniziativa e fu un grande successo. Tengo parecchio a questo album, perché all’interno ci sono le persone che stanno facendo crescere la nostra società ed è grazie a loro se stiamo raggiungendo ottimi risultati ed è bello farle sentire importanti. Tra qualche anno sfogliando queste foto, ritorneranno alla mente tanti ricordi e sono convinto che tutti noi conserveremo questo album gelosamente. Confrontando la figurina di Lorenzo Benedetti del precedente album del 2010 con quella attuale, ho visto tantissime differenze sia fisiche, ma soprattutto tecniche ed è stupendo pensare al cammino che ha fatto dalla Promozione fino alla serie B. Lui deve essere l’esempio per tutti i nostri piccoli cestisti”. Lo staff dell’Academy ha già organizzato una serie di eventi fino a luglio, mese del suo terzo compleanno. “Adesso ci concentriamo sui campionati giovanili poi a fine stagione parteciperemo a molti tornei come abbiamo già fatto negli scorsi anni. A giugno chiuderemo la stagione organizzando il centro estivo e il nostro camp”.

La Raggisolaris Academy conta ad oggi 210 tesserati, numero che sommano i piccoli cestisti dal Baby Basket fino all’Under 13, i genitori iscritti al corso a loro dedicato, le ragazze e gli allenatori del Csi Femminile, e i ragazzi dell’Under 18 Csi. A loro si aggiungono i 90 ragazzi del Basket 95. In totale dunque ci sono 300 persone che hanno sposato questo progetto e vista la crescita di questi anni, i numeri sono destinati a salire.