Basket, i numeri di maglia dei giocatori dell'OraSì per il Campionato

A sei giorni dalla sfida di Supercoppa contro Forlì al PalaCosta (biglietti in prevendita in sede, al negozio Timida e all'Edicola Cicognani), ecco il roster completo del Basket Ravenna, con i numeri di maglia che i giocatori dell’OraSì indosseranno nel prossimo campionato di serie A2 Old Wild West girone Est:

00 Simone Farina (2001, 198 cm, ala)

1 Giddy Potts (1995, 188 cm, guardia)

2 Mikk Jurkatamm (2000, 195 cm, guardia/ala)

3 Charles Thomas (1986, 201 cm, ala/centro)

7 Alberto Chiumenti (1987, 204 cm, ala/centro)

11 Tommaso Marino (1986, 192 cm, playmaker)

12 Matteo Zanetti (2001, 193 cm, ala)

13 Kaspar Treier (1999, 199 cm, ala)

16 Marco Venuto (1985, 190 cm, playmaker)

17 Fadilou Seck (1997, 207 cm, centro)

20 Luigi Sergio (1988, 194 cm, ala)

21 Elia Bravi (1998, 190 cm, guardia/ala)

Allenatore: Massimo Cancellieri

Primo Assistente: Massimo Bulleri

Secondo Assistente: Francesco Taccetti.