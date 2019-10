Basket, il drago del mahjong e il leone fanno squadra sulle divise dell'OraSì

Nella Sala Preconsiliare del Municipio di Ravenna, l’OraSì Basket Ravenna ha svelato le nuove divise per il prossimo campionato di Lega Nazionale Pallacanestro, Serie A2 Old Wild West. È stata anche l’occasione per presentare la collaborazione con il marchio Spalding, nuovo sponsor tecnico del Basket Ravenna. Il connubio tra lo staff giallorosso e l’azienda Gafler Srl, licenziataria per l’Italia del marchio Spalding per l’Italia, ha portato alla realizzazione delle maglie da gioco e di tutto l’abbigliamento della prima squadra e di tutto il settore giovanile. L’attenzione della società Basket Ravenna verso le nuove generazioni è sempre viva, con un settore giovanile che conta 450 iscritti e coinvolge oltre 3mila studenti delle scuole della città, tra ore di educazione motoria e progetti come Basket in English, in un percorso di aiuto ai ragazzi nella crescita e nello sviluppo.

“Ringrazio per aver scelto la residenza comunale – ha affermato l’assessore Ouidad Bakkali, che ha un passato da giocatrice di basket ed è un’assidua abbonata da anni – perché l’Amministrazione crede nel progetto portato avanti dalla società che con impegno punta alla crescita di una squadra che è già patrimonio della nostra città. Lo dimostrano la platea numerosa di famiglie e giovani tifosi che la segue al Pala De André, ma soprattutto l’idea di far diventare Ravenna città di basket anche attraverso iniziative nelle scuole, la crescita del settore giovanile e della divisione femminile. In bocca al lupo per la nuova imminente stagione”.

“Sono convinto che questa squadra possa darci delle soddisfazioni, perché mi piace il fatto che non molli mai e ci metta grande impegno – ha detto Roberto Vianello, presidente del Basket Ravenna – La collaborazione con Spalding è motivo di orgoglio per noi, mi fa molto piacere che un marchio che rappresenta l’eccellenza nello sport abbia scelto di lavorare con il Basket Ravenna”. Il General Manager dell’OraSì, Julio Trovato, ha raccontato la costruzione delle nuove divise: “Abbiamo voluto mettere al centro il legame tra squadra e territorio, usando due simboli emblematici dell’identità della città di Ravenna: sulla parte frontale abbiamo inserito il drago del mah-jong, che ci ha accompagnato per tutta la campagna abbonamenti, sul retro abbiamo mantenuto il leone. Simboli che vengono richiamati da un dettaglio all’interno dei numeri. In entrambe le versioni, quella bianca e quella rossa, abbiamo preservato il giallo dei nostri colori sociali e dato spazio all’hashtag #insiemeanoi che rappresenta il legame con il nostro pubblico e ci accompagnerà per tutta la stagione”.