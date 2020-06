Basket, il play-guardia Luca Galassi firma a Lugo

Fortissimamente volli, potrebbe essere il sunto dell’operazione che con grande soddisfazione il Basket Lugo comunica, avendo concluso con il play-guardia Luca Galassi, classe 1999, che approda così da Medicina agli ordini di coach Tumidei che conferma: grande lavoratore, giocatore di assoluto talento che si mette a disposizione di squadra e allenatore per raggiungere i migliori obiettivi. Sarà molto utile nell’economia di squadra in quanto potrà convivere e anzi completare il reparto piccoli a disposizione. Ha scelto Lugo nonostante non fosse l’unica opzione e questo renderà noi tutti ancora più motivati e carichi nell’attesa dell’avvio della prossima stagione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Luca Galassi, che inizia la sua carriera nelle giovanili tra Venezia e Rimini Crabs e dove vince anche un titolo nazionale, vanta anche una annata da protagonista a Bellaria dove conduce i rivieraschi alla vittoria finale del torneo. Dichiara lo stesso Galassi: "Da tempo cercavo una piazza dove potermi mettere in luce e non ho esitato ad accettare la proposta di Lugo pensando che potesse essere il posto giusto per fare bene. Parto particolarmente carico e motivato!".