Basket, il Ravenna si prepara alla sfida contro il Roseto: "Vogliamo migliorarci"

Non c'è due senza tre. Per la terza stagione consecutiva, infatti, Basket Ravenna e Con.Eco saranno legati sullo sfondo di un match di campionato. La Con.Eco Trasporti, società cooperativa consortile aderente a Confartigianato, ha compiuto dieci anni nel maggio 2017 ma è vicina alla pallacanestro ravennate dal 2016. In questo campionato la società sarà lo sponsor match della gara di sabato sera al Pala De Andrè tra OraSì e Roseto Sharks. Non a caso, dal momento che il presidente di Con.Eco Renato Massari, è appassionato di basket e abruzzese di nascita, ragione per la quale ha voluto sempre legare il nome della propria società ad un match contro una squadra abruzzese.

"L'aiuto che ci dà la Con.Eco ci fa sempre molto piacere e naturalmente ci auguriamo che questo rapporto possa proseguire nel tempo - spiega il presidente Roberto Vianello - Quanto alla squadra, dico che abbiamo fatto un bellissimo girone di andata e che adesso bisogna continuare così". "Il nostro rapporto con il Basket Ravenna non sarà condizionato dalla presenza di una squadra abruzzese in A2 - spiega Massari - perchè è ormai consolidato e proseguirà comunque. La nostra iniziativa è motivata dalla nostra passione e dal nostro legame con questo territorio e anche con uno sport e una squadra grazie ai quali questa passione si tocca con mano".

"Al di là della classifica nostra e di Roseto c'è la voglia di partire nel modo giusto nel girone di ritorno - conclude coach Antimo Martino - Abbiamo grande rispetto di Roseto, che è molto migliorata con l'arrivo di Carlino, però vogliamo iniziare bene il ritorno come è successo all'andata. Siamo poi consapevoli che veniamo da due prestazioni non eccellenti e vogliamo quindi migliorare la qualità del gioco: del resto in questo campionato ogni partita è a rischio, se non la si affronta nel modo giusto".