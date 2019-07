Basket, l'OraSì dà il benvenuto al nuovo giocatore Marco Venuto

La notizia era già nell'aria da diverso tempo, ma mrtedì ne è arrivata la conferma ufficiale. Marco Venuto è un nuovo giocatore dell’OraSì Ravenna, come annunciato dal GM Julio Trovato. Il 34enne playmaker, reduce dalla promozione in serie A1 con la Fortitudo Bologna, è un giocatore estremamente versatile, difensore coriaceo e buon tiratore dall’arco. Insieme all’altro neoacquisto Luigi Sergio e alla conferma di Tommaso Marino, garantirà qualità e intensità al nuovo gruppo di coach Cancellieri.

Marco Venuto, friulano di Codroipo, è cresciuto nella Snaidero Udine, con cui debutta in A1 nel 2003. Gioca poi tre anni in B2 con le maglie di Atri e Fidenza, una stagione a Faenza e poi quattro a Casalpusterlengo. Nella stagione 2013 ha conquistato la promozione in A2 con Tortona, categoria in cui rimane stabilmente, prima a Biella, poi Ferrara ed Eurobasket Roma. Nell’ultima stagione ha vinto campionato e Supercoppa LNP con la maglia della Fortitudo Bologna, facendosi sempre trovare pronto nelle rotazioni in cabina di regia e risultando decisivo in più occasioni (come nella sudata vittoria di Porto San Giorgio contro Montegranaro). Per lui 3,9 punti e 1,5 rimbalzi di media a partita in 16,2 minuti.

Foto Massimo Argnani