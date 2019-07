Basket, l'argento olimpico Massimo Bulleri nuovo assistant coach dell'OraSì

L’Argento Olimpico Massimo Bulleri è il nuovo assistant coach dell’OraSì. Il cielo è azzurro sopra Ravenna: l’OraSì ha infatti ufficializzato l’arrivo di Massimo Bulleri come assistant coach per la prossima stagione sportiva. Completato così lo staff tecnico 2019/2020, con l’ex playmaker della nazionale e Francesco Taccetti in panchina a fianco dell’head coach Massimo Cancellieri.

È con grande piacere che la società giallorossa accoglie una figura di questo spessore, al suo esordio come primo assistente proprio nell’OraSì. Il “Bullo”, toscano di Cecina classe 1977, per la stagione corrente era stato ingaggiato da Avellino per fare da vice a Maffezzoli, ma i problemi della Scandone hanno modificato i piani. Negli ultimi tre anni è stato secondo assistente allenatore a Varese, ultima squadra con cui ha giocato prima del ritiro nel 2017. Bulleri è stato tra i più amati cestisti italiani di una generazione e ha fatto parte della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Atene 2004, dove ha conquistato una storica medaglia d’argento agli ordini di coach Recalcati, insieme a Basile, Soragna, Pozzecco, Galanda, Marconato, Chiacig, Radulović, Righetti, Rombaldoni, Garri, Mian: un’Italia operaia che raggiunse una delle vette più alte della sua storia sportiva.

La sua carriera da giocatore è legata principalmente al nome di Treviso, con cui disputa due anni di giovanili prima di maturare tra Ozzano, Mestre, Forlì. In biancoverde esordisce in prima squadra nel 1999, vincendo Coppa Italia e Coppa Saporta ed in nazionale maggiore l’anno successivo. Punto fermo dei veneti, dalla stagione 2001/2002 è protagonista assoluto sia in campionato sia in Eurolega, vincendo due scudetti con i coach Mike D’Antoni ed Ettore Messina, altre tre coppe Italia e due Supercoppe Italiane, ottenendo due volte il titolo di Mvp stagionale. Ha vestito per tre stagioni la canotta dell’Olimpia Milano e per una quella Virtus Bologna, prima di tornare a Treviso, dove gioca altri due anni come capitano. Dopo una breve apparizione a Scafati, nell’ottobre 2012 firma per la Reyer Venezia. Dal 2013 al 2015 gioca a Brindisi in Serie A. Poi Ferentino e il gran finale a Varese. Con la Nazionale ha totalizzato 134 presenze e segnato più di mille punti vincendo, oltre all’argento olimpico di Atene 2004, un bronzo agli Europei di Svezia nel 2003 e un bronzo ai Giochi del Mediterraneo di Tunisi nel 2001. Con i club ha giocato due Final Four di Eurolega e una Final Four di Eurocup.

Queste le prime parole di Bulleri da primo assistente dell’OraSì: “Arrivo a Ravenna con gli stimoli e le emozioni che mi stanno accompagnando in questo periodo della mia vita, in cui ho lasciato i pantaloni corti per indossare quelli lunghi e vivere la pallacanestro da un altro lato del campo. Ho incontrato coach Cancellieri da avversario e ho avuto modo di interfacciarmi con il GM Trovato in più occasioni, sempre con buone sensazioni. Mi aspetto una stagione importante, la prima da vice allenatore, in un ambiente positivo, la piazza è conosciuta come un luogo dove si lavora bene e si sa ciò che si vuole. Caratteristiche sane e ideali per chi fa questo mestiere”.