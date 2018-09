Basket, l'OraSì a Parma per il "Memorial Matteo Bertolazzi East & West"

Terzo torneo di precampionato per l'OraSì, impegnata sabato e domenica a Parma nel Memorial Matteo Bertolazzi East & West. Si confronteranno una squadra di A1 (Varese), due di A2 Ovest (Tezenis Verona e OraSì) e una di A2 Ovest (Tortona). Il programma della manifestazione prevede sabato le due semifinali: Tezenis-Varese alle 18, Tortona-OraSì alle 20.30. Domenica le finali: terzo posto alle 17.30, primo alle 20.30.

"Come avevamo detto la nostra preparazione al campionato è stata costruita sin dal primo giorno affrontando le squadre più forti possibili - commenta coach Andrea Mazzon - A Parma incroceremo la grande favorita alla promozione nel girone ovest e poi due corazzate come Verona e Varese, per noi sono stimoli e prove continue per migliorare i dettagli che ovviamente mancano dopo così poco tempo di lavoro insieme. Sarà stimolante testarci in questo torneo e sono molto curioso di vedere all’opera i nostri giovani contro dei veterani affermati come quelli di Tortona. La squadra sta lavorando bene senza dubbio e vedo dei miglioramenti importanti è chiaro però che ora è anche il momento che i giocatori più esperti in queste partite facciano da apripista e dimostrino con i fatti che sono davvero pronti a fare la differenza".