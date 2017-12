Basket, l'OraSì conclude l'anno nella "pericolosa" Bergamo

L'A2 va di fretta per celebrare il nuovo anno a casa e scende sul parquet già venerdì sera per la penultima giornata del girone di andata. L'OraSì sarà di scena a Bergamo (ore 20.30), contro una squadra in lotta per la retrocessione e particolarmente pericolosa quando gioca sul campo amico. Gli orobici vorranno senza dubbio riscattare la sconfitta. molto pesante nelle dimensioni, patita nell'ultimo turno a Ferrara, ed inoltre possono cambiare faccia sul parquet di casa, come sa perfettamente Montegranaro che prima della rimonta finale si era trovata anche sotto di 12 punti. Ravenna, dal canto suo, vuole ripartire subito dopo avere interrotto la serie di cinque vittorie consecutive, sia per ricominciare la corsa verso i playoff che per tenere ancora aperta la possibilità di accedere alla Finale di Coppa Italia in programma il primo weekend di marzo a Jesi ed alla quale parteciperanno le prime quattro classificate ad Est e Ovest dopo il girone di andata.

A Bergamo l'OraSì dovrà fare ancora a meno dell'infortunato Esposito: "Archiviata la gara con Mantova ci siamo messi al lavoro fin dal pomeriggio di Natale per preparare bene la gara contro Bergamo, a proposito della quale commetteremmo un grave errore guardando la classifica - commenta coach Antimo Martino - Squadre come Bergamo, infatti, in casa propria debbono cercare di acquisire punti-salvezza e noi dovremo quindi tenere in attenta considerazione questo aspetto. Mi aspetto una partita intensa nella quale dovremo cercare di mantenere alta la concentrazione per trovare il modo di portarla a casa. Si tratta di una gara importante e per nulla scontata".