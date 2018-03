Basket, l'Orasì in cerca di due punti decisivi contro la De Longhi Treviso

Si avvicina l’attesissimo ‘Basketball Day’ di lunedì 2 aprile al Pala De Andrè, con il match tra OraSì e De Longhi Treviso nel quale saranno in palio due punti pesanti per i rispettivi obiettivi. "Siamo ospiti del Classensis, che da tre anni è partner del Basket Ravenna e vogliamo ringraziare l’amico Beppe e tutta la struttura per la collaborazione sempre valida - commenta il direttore generale Mauro Montini - Relativamente alla giornata di lunedì prossimo è la prima volta che viene organizzata un'iniziativa del genere, in collaborazione con Cna, e ci aspettiamo un bel pubblico e tanto entusiasmo".

"Ci aspetta una partita molto difficile per il valore di Treviso, che era tra le favorite del campionato e dopo qualche problema iniziale ha invertito benissimo il trend anche grazie alla saggezza dimostrata nella gestione dei momenti difficili - aggiunge coach Antimo Martino - Delle tre favorite a mio parere ora la De Longhi è la squadra più in forma e le dodici vittorie nelle ultime tredici partite lo testimoniano. Possono contare su un roster profondo e con tante alternative, per l’OraSì sarà difficile ma daremo il massimo. Credo che non sarà la partita decisiva per l’accesso ai playoff indipendentemente dal risultato e che tutto si risolverà solo all’ultima giornata. Comunque proveremo a tornare alla vittoria in questa occasione speciale". "Sarà una partita molto difficile - spiega il giocatore Jacopo Giacchetti - dopo uno splendido girone di andata abbiamo perso qualche gara in modo imperdonabile ma vogliamo assolutamente fare i playoff e a quattro partite dalla fine dobbiamo giocare sempre come sappiamo e siamo riusciti a fare ad esempio a Bologna e Treviso all’andata".

"Ribadisco il mio pensiero di inizio stagione, cioè che Ravenna non ha mai avuto una squadra così forte. I risultati non mi danno ragione e dopo la gara di domenica scorsa ero sicuramente molto arrabbiato - conclude il presidente Roberto Vianello - soprattutto per i tifosi che erano andati fino a Porto San Giorgio per sostenere la squadra. Resto però convinto che riusciremo a raggiungere i playoff, io sono prima di tutto un tifoso e penso che questo momento di difficoltà verrà superato. Mi aspetto un ottimo pubblico ma, a causa della Pasquetta, credo che qualcuno per forza mancherà. Da Treviso, poi, aspettiamo 200 tifosi ospiti circa".