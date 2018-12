Basket, l'OraSì in scena a Piacenza per chiudere al meglio il 2018

Viaggia ancora l'OraSì, per cercare di chiudere nel modo migliore il 2018. Domenica alle 18 la squadra di coach Mazzon sarà infatti di scena a Piacenza contro la Bakery, formazione che viaggia nelle zone basse della classifica ma che è ugualmente molto insidiosa grazie a giocatori come Voskull, Green e Crosariol. Ne sa qualcosa la capolista Fortitudo, che proprio sul campo della Bakery ha rimediato l'unica sconfitta finora del proprio campionato. All'OraSì si chiede un rendimento all'altezza di quello espresso nei primi tre quarti di Treviso per tornare alla vittoria in questa non semplice occasione.

Ecco la presentazione del match di coach Andrea Mazzon: “Siamo attesi dall'ennesima trasferta di un girone di andata che ci vede giocare otto delle prime quattordici gare fuori casa. Ci siamo allenati tutti i giorni, inclusi Natale e Santo Stefano, per trovare comunque una condizione ideale in vista di questa gara impegnativa. Non è un momento troppo fortunato per quanto riguarda le cose che proviamo in allenamento e poi esprimiamo in gara, ma si tratta di esperienze che torneranno utili senza dubbio nella seconda parte del campionato. Andiamo a giocare a Piacenza contro uno dei migliori tiratori da tre del campionato, Voskull, e giocatori del calibro di Green e Crosariol. Ma in questo campionato, ormai è chiaro, non esistono partite facili. I nostri tiratori debbono continuare ad avere fiducia nel loro tiro, importante però è la qualità dei tiri che stanno prendendo, continuando così nel girone di ritorno ci toglieremo delle soddisfazioni al ritorno. Sarà fondamentale continuare ad interpretare il gioco essendo altruisti e facendo girare molto la palla”.