Basket, l'OraSì litiga col tiro dalla distanza: il primo round è di Capo d'Orlando

Il primo punto lo sigla l'Orlandina. L'OraSì Ravenna capitola nella prima sfida degli ottavi di finale dei playoff contro la Benfapp. Il tabellone recita 94 a 79 per i padroni di casa, confermando di fatto il pronostico della vigilia. La squadra di coach Andrea Mazzon non ha mai mollato, chiudendo la seconda metà della partita praticamente in parità nonostante una serata difficile nel tiro dalla distanza. Appuntamento a lunedì alle 21 per gara 2.

All'inizio é Smith contro Benfapp (4-6), poi si aggiunge anche Hairston (7-8) al duello tutto Usa contro Treche e Parks. L'OraSi va avanti 10-13 ma sbaglia un paio di attacchi da sotto e viene rimontata da Bruttini e Mei (17-13). Montano avvicenda Masciadri ma Triche e Parks insistono dalla lunga (23-15) mentre Ravenna si stoppa a lungo. Hairston riavvicina l'OraSi ma Parks é implacabile e spinge la Benfapp al massimo vantaggio (35-24 al 13').

Entra anche Seck mentre Trapani schiaccia il +14 poco prima del terzo fallo di Triche. Poco prima di metà gara Masciadri e Smith in contropiede riducono uno svantaggio che aveva toccato anche i 16 punti. Terzo quarto con la Benfapp che scappa ma l'OraSi non molla con Montano e Masciadri e chiude a meno dieci. Ultimo quarto combattuto ed equilibrato, Smith dalla lunetta tiene botta ma la Benfapp ha più soluzioni e chiude senza affanno.

Il tabellino

Benfapp-OraSi 94-79

Benfapp Capo d'Orlando: Triche 20, Mei 5, Bellan, Parks 31, Bruttini 15, Mobio 7, Trapani 16, Laganà, Murabito. All. Sodini.

OraSi: Marino 7, Smith 22, Cardillo 10, Masciadri 14, Hairston 11, Montano 4, Jurkatamm 9, Seck 2, Baldassi, Rubbini, Tartamella. All. Mazzon.

Parziali: 28-18, 52-41, 71-61.

Note. Capo d'Orlando tiri da due 28/39, da tre 8/24, rimbalzi 35. Ravenna: tiri da due 24/37, da tre 4/19, rimbalzi 31.