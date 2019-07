Basket, l'OraSì parla estone: c'è la firma di Kaspar Treier

È stato raggiunto martedì l’accordo che condurrà a Ravenna per la prossima stagione Kaspar Treier, ala forte classe 1999. Fondamentale il blitz del GM Julio Trovato, ovvero colui che portò il ragazzo, allora 15enne, nel settore giovanile di Moncalieri. In Piemonte, Treier ha bruciato le tappe, conquistando prima lo scudetto Under 20 (miglior giocatore delle finali) poi esordendo in serie B con ottime prestazioni.

Il giovane e talentuoso nazionale estone, 203 cm per 100 kg, ha giocato gli ultimi due anni alla Poderosa Montegranaro e avrebbe dovuto disputare il suo primo campionato in serie A1 ad Avellino, poi sfumato per via delle vicende societarie della Scandone. Cifre di tutto rispetto nell’ultimo campionato con i marchigiani: media di 5.4 punti e 2.7 rimbalzi in 14 minuti di utilizzo.