Basket, l'OraSì Ravenna aspetta Montegranaro: si gioca a porte chiuse

Lunedì alle 20 l’OraSì Ravenna incontrerà al PalaSavelli la XL Extralight Montegranaro per la 26esima e ultima giornata della regular season del campionato di Serie A2 LNP. La gara si giocherà a porte chiuse a seguito delle disposizioni emanate dal Governo (DPCM 4 marzo) e viene così presentata dall’assistant coach Massimo Bulleri e dal capitano dell’OraSì, Tommaso Marino.

“La squadra arriva ben preparata a questa partita, decisa a chiudere nel migliore dei modi la regular season in attesa di vedere cosa ci riserverà il futuro – commenta Bulleri – Giocare a porte chiuse non credo penalizzi né avvantaggi qualcuno, ma è qualcosa di diverso da quello a cui siamo abituati perché sarà strano non avere il pubblico attorno. Montegranaro ha avuto una settimana in più rispetto a noi per preparare questa partita e in casa ha giocato alla pari contro tutte le squadre che ha affrontato, per cui dovremo fare molta attenzione”

“Montegranaro è una squadra che già all’andata ci ha messo in difficoltà e per questo sarà una partita delicata – aggiunge Marino – Anche perché arriva in un momento delicato della stagione per tutti, con queste pause e questa sensazione di incertezza ma dobbiamo essere bravi a pensare a noi senza perdere energie per pensare a cose che non possiamo controllare.

Non cambia il nostro approccio a questa come alle prossime partite, che affronteremo una alla volta, concentrati. Quello che cambia è il clima in cui si giocherà, non sarà facile. La nostra adrenalina e la nostra energia vengono da dentro di noi ma l’ambiente e l’energia del pubblico sono importanti e dovremmo farne a meno. Mi dispiace per i nostri tifosi, ma queste sono le disposizioni e noi ce la metteremo tutta, senza pensare a nient’altro che al campo”