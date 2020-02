Basket, l'OraSì Ravenna libera Fadilou Seck

L’OraSì Basket Ravenna ha trovato con il giocatore Fadilou Seck un accordo per la risoluzione del contratto, liberandolo per il prosieguo della stagione. La società saluta e ringrazia l’atleta cresciuto nel vivaio giallorosso augurandogli le migliori fortune sportive per le prossime tappe della sua carriera, nella speranza in futuro di rivederlo con la canotta del Basket Ravenna.