Basket, l'OraSì si prepara alla sfida di Supercoppa contro l'Assigeco

L'OraSì Ravenna inizia la quarta settimana di allenamenti, in vista della seconda partita di Supercoppa, in programma mercoledì alle ore 20.30 al PalaBanca di Piacenza contro l'Assigeco. Nel pomeriggio di lunedì i ragazzi di coach Cancellieri si ritrovano al lavoro al Pala Costa, mentre martedì è in programma una sessione singola (pesi e basket) che terminerà alle 18. Mercoledì la partenza per Piacenza, con prova di tiro sul campo emiliano prima della palla a due.

Il Basket Ravenna esprime inoltre la sua vicinanza a Maurizio Miccoli, storico custode del Pala Costa, che domenica sera si è infortunato durante i lavori di riordino e chiusura nel post partita, subendo la frattura dell'omero del braccio sinistro e che necessiterà di un'operazione chirurgica. All'amico Maurizio i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutta la famiglia del basket cittadino.