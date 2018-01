Basket, l'Orasì verso il derby con Imola e la Coppa Italia

E' in arrivo un mese di grande importanza per l'OraSì, attesa domenica 4 febbraio dal difficile derby di campionato a Imola e un mese più tardi, il 2 marzo, dal quarto di finale della Final Eight di Coppa Italia A2, a Jesi contro Casale Monferrato, capolista a Ovest. In entrambi i casi la squadra di coach Martino sarà accompagnata come sempre dall'entusiasmo dei propri tifosi, che non faranno mancare il loro apporto in queste due trasferte, per le quali è aperta da mercoled' la prevendita dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19, giovedì e venerdì 10-13 fino a esaurimento biglietti. Sono a disposizione 150 biglietti del settore ospiti del Palasport Ruggi al prezzo speciale di 12 euro, oltre a 12 numerati a 25 euro. Una volta terminata la scorta sarà comunque possibile acquistare il biglietto direttamente a Imola, domenica prossima, ma solo del settore numerato, quello di fronte alle panchine.

Coppa Italia

Da giovedì sarà possibile acquistare online i biglietti per la “Lnp Coppa Italia Old Wild West 2018 Jesi – Fabriano”. Chi volesse acquistare fin da subito i biglietti per le gare dell’evento potrà accedere al sito www.bookingshow.it e selezionare il Palasport (UBI Banca Sport Center Jesi per la Serie A2 e PalaGuerrieri Fabriano per la Serie B), le giornate e le Sessioni di interesse. Le tariffe che i tifosi troveranno nel sito per le gare di Jesi, si riferiscono ai prezzi di acquisto di due partite consecutive (ad esempio, per venerdì 2 marzo: sessione pomeridiana: gare delle 13.15 e 15.30; sessione serale con OraSì-Casale e Fortitudo-Trapani, gare delle 18.30 e 20.45) mentre per le gare di Serie B a Fabriano, il costo del biglietto è relativo all’intera giornata. La vendita online è rivolta esclusivamente all’acquisto dei biglietti a tariffa intera e non è possibile acquistare le singole gare. I biglietti a tariffa ridotta e quelli in promozione rivolti ai gruppi delle tifoserie organizzate non saranno acquistabili tramite la vendita online. Come ogni altra tifoseria, anche quella dell'OraSì avrà a disposizione 200 biglietti del settore riservato al prezzo di 15 euro. I biglietti sono prenotabili presso la sede di via della Lirica e lo saranno fino al 19 febbraio prossimo, con interruzione ovviamente in caso di esaurimento. A quel punto sarà comunque possibile effettuare online l'acquisto di biglietti degli altri settori. L'anello riservato alle tifoserie di Ravenna è quello di colore bianco.