Basket, la campionessa cervese Alice Nori ricevuta dal sindaco

Il sindaco di Cervia Luca Coffari ha incontrato la campionessa di basket cervese Alice Nori. Alice, classe 1993, è cresciuta nel vivaio del Basket Cervia e ha fatto la trafila nelle varie selezioni giovanili. Nel suo palmares, oltre ai successi nazionali a livello giovanile, spicca il secondo posto con la medaglia d’argento agli Europei Under 20 del 2013 in Turchia. Alice nel campionato 2017- 2018 ha vinto la Coppa Italia serie A2 con la Basket Team Crema, dove è stata riconfermata anche per il prossimo campionato. Il sindaco si è complimentato con la sportiva per la brillante carriera e per aver tenuto alto il nome di Cervia nello sport.