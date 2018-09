Basket, la Rekico chiude la preseason con un derby

Ultima amichevole preseason per la Rekico. Sabato alle 18.30 i faentini ospiteranno al PalaCattani i cugini dei Tigers Cesena, già affrontati due settimane fa nel Memorial Gagliardi di Cesena. Per la squadra di coach Friso saranno dunque le prove generali in vista del debutto in campionato di domenica 7 ottobre in casa di Orzinuovi (ore 18).

Domenica invece la Rekico si presenterà alla città nella suggestiva cornice del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. L’evento si terrà dalle 17 e sarà aperto a tutti e dalle 16.45 i giocatori saranno a disposizione dei tifosi per foto e per chiacchierare. Intanto continua la campagna abbonamenti “La tua prima squadra”. Gli abbonamenti si possono sottoscrivere nella sede dei Raggisolaris in via Nazario Sauro 4 dal lunedì al sabato. Info, prezzi e orari sono consultabili sul sito nella sezione “biglietteria”.