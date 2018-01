Basket, la Rekico Faenza pronta per il derby contro i Tigers Forlì

Neanche il tempo di godersi la vittoria contro il Green Basket Palermo, che il pensiero della Rekico è già rivolto al derby di domenica 28 in casa dei Tigers Forlì in programma alle 18 al Villa Romiti, una sfida che metterà in palio preziosi punti play off. I tifosi faentini potranno acquistare il biglietto nella prevendita che si terrà da mercoledì a venerdì negli uffici della Banca Mediolanum di Faenza in Corso Saffi 21 a Faenza. A disposizione dei supporters manfredi ci saranno 200 biglietti nel settore ospiti al costo di 10 euro l’uno. Questi gli orari di prevendita: mercoledì dalle 14.30 alle 19.30; giovedì dalle 9.30 alle 13; venerdì dalle 14.30 alle 18.30. I biglietti si potranno acquistare anche domenica nella biglietteria del Villa Romiti riservata ai tifosi della Rekico, che si troverà dal lato opposto rispetto all’entrata di via Sapinia.