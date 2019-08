Basket, la Rekico inaugura la nuova stagione con i suoi tifosi

Tra lavoro atletico e tecnico è iniziata la stagione della Rekico. Il gruppo ha lavorato subito a ritmi molto alti, seguendo il programma del preparatore atletico Francesco Marabini e di coach Massimo Friso. Dopo una mattinata trascorsa al parco della Punta degli Orti, la squadra ha lavorato nel pomeriggio al PalaCattani davanti a molti tifosi che non hanno perso l’occasione per salutare i nuovi arrivati facendo sentire il loro calore. Unici assenti nel gruppo faentino erano i giovani Luca Samorì e Qi Wang, che si aggregheranno ad inizio della prossima settimana. La squadra continuerà a lavorare con una doppia seduta giornaliera e il primo impegno ufficiale sarà l’amichevole di sabato 31 agosto alle 18.30 al PalaCattani contro l’Unieuro Forlì. Rispetto al programma della preseason comunicato nei giorni scorsi, c’è una novità: la partita del 21 settembre contro la Rinascita Basket Rimini si giocherà al PalaCattani alle 21 e non alle 18.30.

Le amichevoli

Sabato 31 agosto. Ore 18.30 al PalaCattani: Rekico – Unieuro Forlì (serie A2)

Sabato 7 settembre. Ore 18.30 a San Lazzaro: Cento - Rekico

Sabato 14 settembre. Ore 17 a Rimini: Rimini – Rekico

Mercoledì 18 settembre. Ore 18.30 al PalaCattani: Rekico - Ozzano

Sabato 21 settembre: ore 21 al PalaCattani: Rekico - Rimini

Il roster

PLAYMAKER: Giovanni Bruni (1981, da HSC Roma, serie B); Michele Rubbini (1999, da OraSì Ravenna, serie A2), Nicola Marabini (2002, dalle giovanili), Matteo Petrini (2000, dalle giovanili)

GUARDIE: Nicola Calabrese (2001, da Andrea Costa Imola serie A2), Francesco Oboe (2000, da Tezenis Verona serie A2), Mattia Zampa (1999, confermato), Mattia Mazzotti (2003, dalle giovanili), Luca Samorì (2001, dalle giovanili)

ALI: Matteo Santucci (1999, da Tiber Roma serie B), Giorgio Sgobba (1,98 , confermato), Amedeo Tiberti (2000, da Moncalieri serie C Gold Piemonte), Qi Wang (2002, dale giovanili)

CENTRI: Dimitri Klyuchnyk (1994, 2, da Sinermatic Ozzano serie B), Edoardo Tiberti (1997, da Treviglio serie A2)

Allenatore: Massimo Friso

Vice allenatore: Claudio Agresti