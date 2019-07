Basket, Luigi Sergio è il primo acquisto della nuova OraSì

L’OraSì Basket Ravenna scalda i motori in vista della prossima stagione sportiva. La società giallorossa ha raggiunto un accordo con Luigi Sergio, ala piccola di 31 anni, proveniente da Bergamo. Con i gialloneri lombardi ha disputato due ottime stagioni: la prima conclusa con l’incredibile salvezza ottenuta grazie ad una striscia finale di sette vittorie (tra cui quella decisiva al Pala De André); la seconda, da capitano, con il raggiungimento delle semifinali playoff, perse contro Capo d’Orlando, dopo aver passato buona parte di regular season al primo posto del girone Ovest. Nell’anno appena concluso Sergio è stato impiegato in media per 26 minuti, ha totalizzato quasi 7 punti di media e 4 rimbalzi a partita. L’esperto e carismatico giocatore campano è cresciuto nella squadra della sua città, Maddaloni, e in carriera ha disputato anche tre stagioni in A2 con la maglia di Chieti e una a Forlì, DNA Gold campionato 2013/2014. Sergio si è accordato per un biennale e sarà a Ravenna nei prossimi giorni, dove verrà presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi giallorossi. Sergio è il primo acquisto della nuova OraSì e sarà a disposizione di coach Cancellieri, dopo la conferma di Tommaso Marino.

Nuovo innesto anche nella dirigenza giallorossa: Matteo Papi è il nuovo responsabile marketing e comunicazione. Ravennate classe 1979, Papi ha lavorato come ufficio stampa in ambito cinematografico e sportivo, è stato cronista per diverse testate e radio del territorio, e nelle ultime tre stagioni ha ricoperto il ruolo di speaker ufficiale dell'OraSì. "Entrare a far parte del Basket Ravenna in un ruolo così importante rappresenta un'occasione speciale per me - spiega Papi - Ringrazio il presidente Roberto Vianello e il GM Julio Trovato per questa opportunità e farò di tutto per ripagare la loro fiducia. Sarà un piacere lavorare con uno staff che conosco bene e con coach Cancellieri, a supporto di una squadra che ho sempre seguito e ancora seguirò in giro per l'Italia, con la stessa passione per i colori giallorossi".