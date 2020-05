Basket, nuovo coach per gli Aviators di Lugo: è Alessandro Tumidei

Arriva nella giornata di sabato l’importante annuncio da parte del Basket Lugo di Alessandro Tumidei nuovo coach. "La forte motivazione trasferitami dal presidente Giovannini e l’importanza che Lugo, con la sua tradizione, rappresenta nel mondo del basket hanno fatto sì che non abbia avuto esitazioni nel cedere all'invito a sedermi sulla panchina degli Aviators”, esordisce. Il primo contatto è avvenuto infatti pochissimi giorni fa e così il neo allenatore biancoverde continua: “Gli obiettivi posti rappresentano inoltre un ulteriore passo in avanti per la mia carriera, parto motivatissimo per questa nuova esperienza che porterà importanti traguardi da raggiungere”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per Tumedei si tratta in realtà di un ritorno in quanto fu “assistente” di Ortasi e Galetti nella stagione 2014/2015. La società comunica quindi il nuovo arrivo a Lugo precisando "che si lavorerà con una prospettiva sul medio-lungo termine e considerate anche le condizioni estremamente incerte, legate all'emergenza sanitaria, ci limitiamo a un contratto che possa prevedere una estensione. A Tumidei un caldissimo benvenuto da parte del Basket Lugo accompagnato dalla grande soddisfazione della società per l’accordo raggiunto augurando al nuovo coach un grandissimo buon lavoro"