Basket, nuovo main sponsor per la squadra femminile di A2 faentina

La collaborazione tra E-work e l’Asd Faenza Basket Project continua e diventa ancora più salda. Nella prossima stagione la società che lavora nel settore dell’intermediazione della manodopera sarà infatti main sponsor della squadra femminile che milita nel campionato A2 di basket.

Dopo un primo anno di collaborazione come sponsor, E-Work ha infatti deciso di entrare in maniera ancora più importante nel progetto della società faentina. La squadra femminile E-Work Faenza è stata presentata lunedì 23 settembre presso il Complesso ex Salesiani di Faenza. All’evento erano presenti il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, il vicesindaco di Faenza Massimo Isola, l’assessore allo Sport del Comune di Faenza Claudia Zivieri, l'assessore Domizio Piroddi, il senatore Stefano Collina, la consigliera regionale Manuela Rontini, il presidente di E-Work Faenza Mario Fermi e il presidente di E-Work Paolo Ferrario. E-work è da sempre vicina al mondo dello sport con interventi mirati di sostegno nel mondo del volley Femminile con la Uyba Volley e del calcio con il Ravenna Football Club, il Parma Calcio e il Modena Football Club.