Basket, per gli Aviators atletismo e solidità con l’arrivo di Tommaso Muzzi

Si rafforza con l'arrivo di Tommaso Muzzi il roster degli Aviators Lugo, che disputeranno la prossima stagione nel campionato di serie C Gold. "Tommaso - esordisce coach Alessandro Tumidei - va ricoprire un ruolo molto importante nella struttura che abbiamo pensato per il prossimo anno con le sue caratteristiche di atletismo e solidità, ragazzo che mi darà garanzie anche a livello difensivo e che andrà a completare il reparto dei lunghi".

Ala forte di 194 centimetri del 2000, Muzzi ha affrontato la sua prima esperienza senior la scorsa stagione ad Anzola e porta con sè l’esperienza nelle giovanili prima alla BSL di San Lazzaro e successivamente con due stagioni in Fortitudo. "Mi piace lavorare per raggiungere gli obiettivi posti, ho accettato la proposta di Lugo nell’ottica di un miglioramento personale anche se metto sempre al primo posto la squadra piuttosto che la prestazione del singolo giocatore - dice Muzzi -. Sono molto carico nell’attesa di iniziare questa nuova avventura dove metterò a disposizione tutta la mia carica di energia, una delle caratteristiche per cui ritengo che il coach mi abbia contattato".