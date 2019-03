Basket, per la Rekico a Ozzano tappa fondamentale per la corsa ai primi posti

Cinque giornate per conquistare uno dei primi quattro posti. Inizia dal Pala Arti Grafiche Reggiani di Ozzano, tana della Sinermatic, la volata finale della Rekico, decisa a scalare posizioni in una classifica che la vede a due punti dalla vetta, ma anche due punti sopra il quinto posto. I Raggisolaris saranno impegnati sabato alle 20.30 in casa di Ozzano, trasferta insidiosa contro una squadra in cerca di riscatto che sarà sostenuto dal suo caldissimo pubblico. Anche la Rekico si presenterà come sempre con il tifo delle grandi occasioni: sono attesi oltre cento faentini sugli spalti, pronti a cantare e a sventolare bandiere per tutti i quaranta minuti. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale You Tube dei Raggisolaris.

L'avversario

Sarà una Sinermatic Ozzano ancora più agguerrita e motivata del solito, quella che sabato affronterà la Rekico. I bolognesi sono infatti scivolati domenica scorsa nella zona play out per la prima volta in stagione, posizione che testimonia il calo di rendimento avuto dalla ‘matricola terribile’ nel girone di ritorno dopo una prima parte di campionato vissuta da protagonista. Non bisogna però fidarsi della classifica, perché Ozzano resta una squadra solida e con tanto talento, capace di galvanizzarsi soprattutto quando gioca davanti al proprio pubblico. In casa infatti ha vinto 8 delle 12 gare disputate, mentre in trasferte il bottino è di 3 successi in 13 incontri.

Rispetto alla gara d’andata vinta dalla Rekico 89-83, la Sinermatic avrà la giovane guardia Matteo Galassi (classe 1998) arrivata da Lugo, innesto che sta permettendo a coach Federico Grandi di avere ben dieci giocatori nelle rotazioni. Il maggiore terminale offensivo resta il pivot Luigi Dordei con 13.9 punti di media, atleta con maggiore esperienza del gruppo, ben supportato dal compagno di reparto Dimitri Klyuchnyk, protagonista nelle ultime uscite con 10.3 punti a gara. Il reparto lunghi è completato dalla fisicità di Giovanni Agusto e dall’esplosività di Marco Morara. Tante soluzioni tattiche ci sono anche nel pacchetto degli esterni con giocatori veloci che hanno molti punti nelle mani. Nunzio Corcelli sta dimostrando di meritare il palcoscenico della serie B, e insieme a lui ci sono il play Mario Chiusolo, la guardia Matteo Folli (cresciuto nelle giovanili del Massa Lombarda), Nicola Mastrangelo (under del 1998), Alessandro Ranocchi (’98) e Mattia Masrè (’97), tanti tasselli di un puzzle vincente che coach Grandi è sempre riuscito ad assemblare molto bene. La forza della Sinermatic è nel gruppo ed infatti molti dei giocatori che hanno vinto lo scorso campionato di C Gold sono stati confermati, meritandosi sul campo la fiducia della dirigenza. Quella di sabato sarà la quarta sfida tra New Flying Balls e Raggisolaris con i precedenti che risalgono al girone d’andata e al campiona di C Silver del 2013/14: il bilancio vede Faenza avanti 3-0.

Il prepartita

“Mi aspetto una gara dura e maschia da interpretare con il giusto atteggiamento – sottolinea coach Massimo Friso - Anche se non sta ottenendo gli stessi risultati del girone d’andata, Ozzano resta una squadra davvero temibile che si esalta soprattutto nelle gare casalinghe. Sabato non potrà perdere e avrà tanti stimoli. Il suo giocatore più determinante è Dordei per qualità ed esperienza, ma ultimamente sta facendo molto bene anche Klyuchnyk: proprio la lotta a rimbalzo sarà una delle chiavi del match. Il punto di forza della Sinermatic è il sistema di gioco, con dieci giocatori inseriti nelle rotazioni che riescono ad adattarsi a tante situazioni tattiche, mantenendo sempre alta l’intensità. Arriviamo a questa partita dopo una buona prestazione contro Lugo e ben sapendo che con una classifica così corta non potremo concedere nulla nelle restanti cinque giornate. Nella prossima settimana avremo il match casalingo contro la Super Flavor Milano, scontro diretto importantissimo per raggiungere una delle prime quattro posizioni, e dovremo presentarci all’appuntamento mantenendo gli attuali due punti di vantaggio”. La Rekico ritornerà in campo domenica 31 marzo alle 18 al PalaCattani contro la Super Flavor Milano.