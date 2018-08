Basket, pochi giorni all'inizio dei lavori in casa OraSì

Mancano ormai solo pochi giorni all’inizio dei lavori in casa OraSì, qualcuno di più invece al via di una campagna abbonamenti che si preannuncia già molto calda, perché tantissimi tifosi e appassionati mordono il freno per assicurarsi una tessera che nella prossima stagione garantirà una postazione privilegiata in un Pala De Andrè che riserverà tra l'altro qualche novità agli spettatori del basket giallorosso.

E non solo, perché ci saranno novità importanti giò in fase di sottoscrizione degli abbonamenti, come spiega il responsabile marketing del Basket Ravenna, Daniele Montagnani: “Da questa stagione il Basket Ravenna si adeguerà alle nuove tecnologie di accesso agli avvenimenti sportivi, quindi si potranno sottoscrivere gli abbonamenti anche presso le ricevitorie Vivaticket grazie all’accordo preso con Massimo Zanetti, sales manager dell’azienda. Le ricevitorie rilasceranno una tessera simile a una carta di credito e la stessa cosa avverrà anche in caso di sottoscrizione diretta presso la sede societaria di via della Lirica. A breve sarà deciso il giorno esatto nel quale inizierà la campagna abbonamenti al campionato 2018/19 dell’OraSì, che prenderà comunque sicuramente il via, con la fase di prelazione, nella settimana che andrà dal 20 al 25 agosto prossimi".