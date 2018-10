Basket, posticipato il doppio derby con Lugo e Cesena della Rekico

Doppio derby romagnolo di lunedì sera per la Rekico. Il calendario dei faentini è stato rivoluzionato, obbligando il posticipo della gara casalinga contro l’Orva Lugo e di quella in trasferta con i Tigers Cesena, fissate in precedenza la domenica alle 18 La partita contro Lugo si disputerà lunedì 18 marzo alle 20.30 al PalaCattani, mentre quella con i Tigers, è in programma lunedì 11 marzo alle 21 al Carisport di Cesena.