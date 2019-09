Basket, prove di campionato per la Rekico contro il Rimini

Prove di campionato al PalaCattani. Sabato alle 20.45 la Rekico disputerà l’ultima amichevole della preseason, ospitando la Rinascita Basket Rimini, sorta di retour match della gara andata in scena la settimana precedente in riva all’Adriatico.

I Raggisolaris sono alla ricerca della forma migliore in vista del debutto in campionato di domenica 29 contro Porto Sant’Elpidio (PalaCattani ore 18), puntando a migliorare i difetti mostrati mercoledì nel test con Ozzano. Gara in cui i faentini hanno confermato di avere qualità e grinta, ma di dover ancora migliorare alcuni meccanismi di gioco e le percentuali offensive dall’arco, arma che in preseason non è stata sfruttata a dovere. Il tempo per crescere e trovare i giusti automatismi non manca di certo e infatti la prossima settimana sarà davvero intensa per la truppa di coach Friso.

“In questa ultima amichevole mi aspetto un cambio di mentalità – sentenzia Friso - Non possiamo avere tanti alti e bassi come quelli mostrato contro Ozzano, soprattutto in un girone duro come il nostro dove non potremo mai abbassare l’attenzione. Ad una settimana dall’inizio del campionato dobbiamo dimostrare di essere pronti e di avere la giusta concentrazione. Credo infatti che il nostro problema sia di atteggiamento e non tecnico”.