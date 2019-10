Basket Ravenna, abbonamenti record: 1227 tessere sottoscritte

Se è vero che i record sono fatti per essere battuti, l’OraSì Ravenna ha centrato l’obiettivo, ritoccando nuovamente verso l’alto il numero di abbonati, che per la stagione 2019/20 ha raggiunto quota 1227.

La soddisfazione del presidente Roberto Vianello: “Il costante aumento degli abbonati mi rende molto soddisfatto, così come sono contento della squadra che abbiamo costruito. Mi piace perché è un gruppo di giocatori che non molla mai, come hanno dimostrato a Forlì e con Ferrara. Abbiamo cominciato bene e l’affetto dei nostri tifosi è l'ulteriore conferma che la città si sta identificando sempre di più con questa squadra. Ora contiamo di ritrovarci tutti insieme sugli spalti e riempire il Pala De Andrè”.