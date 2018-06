Basket Ravenna, la città accoglie il nuovo direttore Julio Trovato: "Ora si punta a crescere"

La sede della Cna di Ravenna giovedì mattina ha ospitato la presentazione di Julio Trovato, nuovo direttore generale del Basket Ravenna. Breve ma significativa è stata l'introduzione del presidente Roberto Vianello: "Diamo il benvenuto a un dirigente di qualità superiore, una presenza molto importante per una società come la nostra". La parola è passata poi a Julio Trovato: "Ogni inizio per me è sempre molto emozionante e questo non fa eccezione. Ringrazio Giorgio Bottaro, che conosco da tempo ed assieme al quale ho fatto il primo incontro con il presidente Vianello. Ho appena preso possesso del nuovo ruolo e quindi sono ancora alla fase conoscitiva dell'intera realtà del Basket Ravenna. So che il progetto del Basket Ravenna dal punto di vista tecnico è cresciuto molto velocemente e in modo esponenziale, me ne sono reso conto in prima persona nel penultimo campionato di A2 quando con la Virtus incrociai l'OraSì e perdemmo due volte prima di vincere la semifinale-playoff, adesso bisogna crescere anche dal punto di vista organizzativo e del marketing".

"Abbiamo registrato l'interesse di un altro club per coach Antimo Martino - spiega Trovato - che ha ancora un anno di contratto qui. Non abbiamo intenzione di ostacolarlo, ma bisognerà ragionare sul piano economico visto che è ancora legato a noi. Per quanto riguarda la squadra sono sotto contratto Giachetti, Masciadri e Montano ma, come per il coach, non si può escludere nulla al momento. Di sicuro cercheremo di costruire un roster giovane e che faccia divertire il pubblico, proprio come desidera il presidente. Ho avuto modo un anno fa di apprezzare la passione della gente di Ravenna, cosa che è già stata confermata anche in questi miei primi giorni in città".

La scheda di Julio Trovato

Nato a Torino, 9 settembre 1968

1996 Qualifica di Allenatore Nazionale FIP

2003 Laurea in Scienze Motorie all'Università di Torino

2003-2013 Amministratore Delegato PMS Torino

2014-2016: Amministratore Delegato Pallacanestro Trapani

2016-2018: General Manager Virtus Bologna

Dal 2008 è membro della Commissione Nazionale Attività Giovanile FIP, è stato per anni Consigliere LNP ed attualmente è Consigliere FIP Piemonte.

E' stato consulente marketing per Molten e consulente per Champion agli Europei di Spagna 2015.

Palmares

2004/2005: Promozione in C Nazionale con PMS Torino

2007/2008: Promozione in B con PMS Torino

2009/2010: Promozione in DNA con PMS Torino

2012/2013: Promozione in Legadue con PMS Torino

2016/2017: Promozione in A1 con Virtus Bologna