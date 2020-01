Basket, Ravenna ospita la fase finale di Coppa Italia LNP

Sarà la società del Presidente Roberto Vianello, in collaborazione con la città di Ravenna e il Gruppo Unigrà, a ospitare e organizzare la Final Eight di Coppa Italia LNP 2020 Old Wild West, dal 6 all'8 marzo 2020. Questa la decisione del Consiglio Direttivo di Lega Nazionale Pallacanestro, riunitosi nella giornata di venerdì, che ha deliberato l’assegnazione della sede della Coppa Italia 2020 alla città di Ravenna e dell’organizzazione della stessa alla società Basket Ravenna Piero Manetti. Il presidente Pietro Basciano, e il Direttivo Lnp, ringraziano il Basket Ravenna "Piero Manetti" per la qualità della candidatura proposta. La prossima settimana verranno illustrate tutte le specifiche dell'evento.