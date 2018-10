Basket, Ravenna presenta la squadra: "Una stagione di grandi cambiamenti"

Presenti i sindaci di Ravenna Michele De Pascale e di Conselice Paola Pula il moderatore Alessandro Mamoli, volto conosciuto e competente di Sky, ha chiamato innanzitutto in causa il padrone di casa Gian Maria Martini, amministratore delegato di Unigrà: “Il significato della nostra sponsorizzazione è lo stesso di quando iniziammo questa esperienza quattro anni fa. Innanzitutto il rapporto personale ottimo con il presidente Vianello, del quale supportiamo la passione per questo sponsor, poi vogliamo rafforzare il legame col territorio e con le istituzioni, con il quale abbiamo un dialogo proficuo. Infine, il progetto-OraSì che tramite questo veicolo del basket è in continua evoluzione”.

Il presidente Roberto Vianello: “E’ una stagione di grandi cambiamenti per noi, nella squadra e in società. Abbiamo cominciato un nuovo corso, con un coach ed un direttore generale di assoluto spessore. La risposta della città è molto positiva, ricordiamoci che Ravenna è sempre stata una città di pallavolo ma anno dopo anno ci siamo conquistati uno spazio importante, come le presenze al Pala De Andrè testimoniano. Da tifoso vorrei fare meglio dell’anno scorso e far divertire il nostro pubblico”.

Parola al d.g Julio Trovato: “Tante persone oltre a me hanno scelto Ravenna, come dice lo slogan della campagna abbonamenti. Da parte mia qui ho trovato valori umani e professionali, oltre ad obiettivi da raggiungere. Abbiamo 450 ragazzi tra mini basket e Settore Giovanile, uno degli obiettivi che mi sono posto è quello di crescere sotto questo punto di vista e far sì che i tanti giovani della prima squadra rappresentino uno stimolo per tutti loro”. Il sindaco De Pascale: “Il matrimonio tra Basket Ravenna e gruppo Unigrà merita la massima gratitudine da parte della città nei confronti del main sponsor e anche di Conselice. In città si respira un grande movimento che porta al palazzo bambini, ragazzi e genitori, sta crescendo anno dopo anno una cultura cestistica che tempo fa non esisteva. Anche per questo il Comune ha investito in una nuova struttura che verrà a costare 15 milioni, avrà una capienza di 5.500 posti e risolverà i problemi di coesistenza con altre iniziative che sono inevitabili al Pala De Andrè”.

E’ poi scattata la presentazione della squadra, con il microfono per il capitano Stefano Masciadri: “Ho sposato completamente il nuovo progetto di Ravenna e non vedevo l’ora di iniziare, tutti noi vogliamo dare il massimo e fare meglio dell’anno scorso”. Il sigillo alla conferenza arriva da coach Andrea Mazzon: “Sono venuto a Ravenna anche sulla spinta di quello che avevo visto e sentito su questa società e questa squadra. Ci ho pensato pochissimo prima di accettare la proposta. Stiamo portando avanti un progetto importante, c’è una grande organizzazione e se riusciremo a gestire bene anche le sconfitte che inevitabilmente arriveranno potremo fare davvero ottime cose nel campionato che inizia domani. Le grandi squadre nel mondo sono quelle che difendono bene e muovono tanto la palla, anche l’OraSì dovrà cercare di giocare in questo modo. A Ravenna i tanti ragazzi che abbiamo possono lavorare bene e crescere, qui hanno l’opportunità di diventare qualcuno per le strutture e la professionalità che potranno sfruttare”.