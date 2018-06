Basket, Ravenna saluta coach Martino dopo tre anni: futuro bolognese per lui?

Dopo la presentazione, avvenuta qualche giorno fa, di Julio Trovato, nuovo direttore generale del Basket Ravenna, dalla società comunicano di avere risolto il contratto con coach Antimo Martino, che il Basket Ravenna ringrazia per l'eccellente lavoro compiuto nei suoi tre anni a Ravenna e al quale la società augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera. E il futuro di coach Martino potrebbe non essere troppo distante dalla città dei mosaici: pare, infatti, che la Fortitudo Bologna - dopo le dimissioni di Gianmarco Pozzeco - abbia già messo le mani avanti per firmare con Martino.