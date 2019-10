Basket, Ravenna si impone su Forlì: "La difesa e la tenuta mentale hanno fatto la differenza"

Nella vittoria di Forlì l’OraSì Ravenna ha messo in campo molte qualità, dalla capacità di giocare la palla senza forzare alla volontà di aiutarsi in ogni situazione, compresa la fase difensiva che tanto è stata allenata ma che in pre season non sempre ha prodotto i risultati sperati. Domenica molti meccanismi hanno funzionato e i meriti vanno condivisi tra i giocatori e coach Massimo Cancellieri, bravo insieme al suo staff ad aver trasmesso lo spirito di sacrificio e di coesione all’interno del gruppo.

“Mi fa molto piacere che la squadra abbia prodotto uno sforzo consistente e superiore rispetto al giorno in cui siamo partiti – ha detto il coach teramano – Abbiamo aggiustato parecchi aspetti tecnici ma ciò che voglio sottolineare sono lo spirito agonistico e la tenuta mentale. Il terzo quarto è stato durissimo per noi, Forlì ha alzato l’intensità difensiva, ci ha colpito in contropiede e ci ha sporcato tutte le linee di passaggio, mettendoci in grande difficoltà. Nell’ultimo quarto, producendo una difesa importante e continuando a passarci la palla in attacco, senza Thomas – nostro riferimento principale in post basso – i ragazzi sono stati davvero molto bravi, soprattutto a tenere con la testa e a fare le cose giuste al momento giusto. Sono contento per come abbiamo difeso per tre quarti su quattro e anche per la presenza a rimbalzo, per i tentativi fatti per andare a lottare su tutti i palloni. Chiaro che per vincere a Forlì serviva una partita importante e secondo me, non per tutti i 40 minuti ma a larghi tratti, difensivamente noi l’abbiamo fatta ed è questa la cosa che mi interessa di più”.