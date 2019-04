Basket, Rekico a una sola vittoria dal quarto posto

Obiettivo quarto posto. La Rekico ha nelle mani il proprio destino e per chiudere tra le prime quattro, traguardo mai raggiunto in serie B, dovrà superare la Lissone Interni Bernareggio, ultimo impegno di regular season in programma sabato alle 20.30 al PalaCattani. I Raggisolaris lo raggiungerebbero anche con un ko casalingo di Padova con Cesena, ma nessuno in casa faentina pensa a questa ipotesi, perché l’unico pensiero è di vincere senza fare calcoli. Anche Bernareggio sarà molto motivata, potendo ancora entrare nei play off, forte anche del match vinto all’andata per 92-85. Non mancheranno dunque le emozioni al PalaCattani e si prevede come al solito una grande cornice di pubblico.

La Lissone Interni Bernareggio è una delle grandi rivelazioni del campionato ed è in piena corsa per un posto nei play off. Partiti in estate lontano dai riflettori, i ragazzi di coach Marco Cardani si sono messi in luce durante la stagione a suon di vittorie, guadagnandosi la salvezza con largo anticipo e ora puntano ad un play off che sarebbe storico, visto che questa è la loro seconda stagione in serie B e nella scorsa si sono salvati senza disputare i play out. Bernareggio occupa attualmente l’ottava posizione e si giocherà gli ultimi due piazzamenti nella post season con Vicenza e San Vendemiano, ma fondamentale sarà una sua vittoria al PalaCattani contro la Rekico, formazioni con cui è in vantaggio 2-1 nei precedenti. All’andata i faentini persero 85-92 soffrendo i tanti giovani di valore del team lombardo, protagonisti in un gruppo che ha grande qualità.

Il fiore all’occhiello è Stefano Laudoni, capocannoniere del girone con 20.2 punti di media e molto famoso anche sui social per il suo ruolo di influncer, terminale offensivo insieme all’ex di turno Giordano Pagani, pivot del 1998 da 11.9 punti e da 8 rimbalzi di media. In cabina di regia c’è Davide Todeschini, autore di 20 punti all’andata, playmaker d’ordine che ben si abbina alla guardia Giacomo Baldini, altro giocatore con punti nelle mani. Completano il reparto esterni la guardia Lorenzo Restelli e il play Simone Di Gianvittorio, arrivato ad inizio del girone di ritorno dall’Opera Basket, formazione della C Gold lombarda. Giocatore che aveva già vestito la maglia di Bernareggio nel 2017/18, stagione in cui salì in serie B. Sotto canestro ci sono la fisicità e la tecnica di Davide Bossola, regolarmente in doppia cifra con 10 punti di media, e di Thomas Monina, centro classe 2000, uno dei tanti under del roster. Gli altri giovani sono Gian Paolo Almansi, guardia del 2002, Marco Ruzzon, play del ’99, Gabriele Tulumello, ala\pivot del 2000, Federico Finazzer, guardia del 2000 e Alioune Ka, centro del 1999.

“Finalmente sto bene e ora voglio recuperare il tempo perduto – afferma l’ala Gioacchino Chiappelli, assente dallo scorso 18 marzo - Non è stato bello vedere i miei compagni giocare e non aver potuto dare loro il mio contributo, ma ora il peggio è passato. La ferita al ginocchio è guarita e ora devo soltanto riprendere la migliore condizione alla gamba sinistra e per trovarla il prima possibile, sto lavorando molto con il preparatore atletico Marabini. Con Bernareggio giocherò qualche minuto per poi essere pronto nei play off. Sabato dobbiamo vincere ad ogni costo, perché il quarto posto è un obiettivo importante che vogliamo raggiungere e siamo ad un passo dal conquistarlo. Poter giocare un match così importante davanti ai nostri tifosi sarà un bel vantaggio, ma non sarà semplice, perché Bernareggio è in corsa per i play off e giocherà una partita di grande grinta come fece all’andata, quando ci mise sotto per quaranta minuti. Affrontiamo una squadra di grande qualità con giocatori come Todeschini, Pagani, Laudoni e Bossola che possono fare la differenza e per limitarli servirà la nostra solita difesa, che ci ha permesso di vincere tante partite difficili. Devo fare i complimenti a Bernareggio per la grande stagione che sta disputando: meriterebbe di arrivare tra le prime otto”.