Basket, Rekico in campo per il recupero del match con Ozzano

Si giocherà mercoledì 11 marzo alle 21 il recupero della partita della Rekico in casa della Sinermatic Ozzano rinviata lo scorso fine settimana. Nei prossimi giorni, in base ai provvedimenti delle autorità competenti riguardanti gli avvenimenti sportivi in Emilia Romagna, si saprà se il match sarà a porte chiuse o se potrà esserci il pubblico sugli spalti.