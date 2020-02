Basket, San Vitale nel logo della Coppa Italia Lnp 2020 disegnato da uno studente

Ravenna e la Basilica di San Vitale sono i protagonisti del logo ufficiale della Coppa Italia Lnp 2020 Old Wild West. Il progetto vincitore è stato scelto dal pubblico della rete, tra quattro lavori creativi realizzati dagli studenti delle classi 4C e 5C del Liceo Artistico “Nervi Severini” di Ravenna, guidati dai docenti Emilio Macchia (coordinatore del progetto) e Cinzia Valletta.

Al termine del processo di votazione, svoltosi sui profili social ufficiali Lnp di Facebook e Instagram con uno straordinario successo (quasi 3.000 i voti ricevuti dagli utenti in sole 24 ore di votazione), la proposta vincente è risultata essere la numero 2, che raffigura Ravenna e la Basilica di San Vitale, realizzata dall’alunno Axel Babini della classe 5C. Tale progetto diviene quindi il logo ufficiale della prossima Coppa Italia Lnp 2020 Old Wild West, in programma nella città romagnola dal 6 all’8 marzo. Le alternative, tutte riguardanti elementi culturali caratteristici di Ravenna, presentavano Dante Alighieri, il Mausoleo di Galla Placidia e il cielo stellato a mosaico di Galla Placidia.

Emilio Macchia, docente e coordinatore del progetto, spiega: “Per il Liceo Artistico ‘Nervi Severini’ è motivo di orgoglio collaborare con una realtà così importante della nostra città. Queste collaborazioni sono fondamentali per la didattica, perché permettono a studenti e studentesse di calarsi totalmente nell’indirizzo che studiano e di conoscere e apprezzare le realtà che li circondano. Alla base dei lavori della nostra scuola prima della tecnica c’è la progettualità, che prevede sempre un momento importantissimo di ricerca e questo progetto è anche il risultato di una forte ricerca sul territorio. L’aspetto culturale del mestiere del grafico è una chiave importante nella formazione dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze”.

Axel Babini, studente autore del progetto vincitore, aggiunge: “Ho pensato a come rappresentare la mia città nel modo più semplice e intuitivo. Le chiese di Ravenna sono un patrimonio inestimabile, per questo ho scelto di creare un’illustrazione dinamica di San Vitale, forse il monumento più rappresentativo e conosciuto della città”.

Il progetto vincente presenta una palette di colori che va dal giallo al rosso, che riprendono le gradazioni dei loghi della città di Ravenna e del title sponsor dell’evento “Old Wild West”, passando per l’arancione presente nel logo Lnp; colori posti in primo piano con l’utilizzo di un font dal forte impatto visivo. Si è voluta creare un’idea di unione e continuità tra sport, città e cultura sovrapponendo la palla da basket di Lnp e la silhouette di San Vitale in modo dinamico, con un’alternanza di linee curve e oblique. Il tutto racchiuso in uno scudo, che riprende lo stemma della città di Ravenna, adattato agli elementi del logo. Il Basket Ravenna esprime grande soddisfazione per questa sinergia con Lnp e il Liceo Artistico, che rappresenta una delle preziose connessioni tra l’evento e le realtà del territorio.