Basket, secondo derby consecutivo per l'Orasì: dopo Forlì, ecco Imola

Secondo derby in otto giorni, terzo in poco più di due settimane, per l'OraSì che domani pomeriggio (ore 18) sarà di scena a Imola contro i padroni di casa delle Naturelle. Particolarmente temibile sul proprio parquet, dove ha già sconfitto in questo campionato Udine e Ferrara, cedendo di strettissima misura solo a Verona, Imola rappresenterà un altro esame importante per la crescita della squadra ravennate. Ecco come coach Andrea Mazzon presenta il match del Pala Ruggi: "A Imola ci aspetta un altro derby dove l’intensità e la cura dei dettagli farà la differenza, sono convinto che lo farà domenica prossima più che mai. La squadra sta lavorando bene e sta con il lavoro migliorando nelle piccole cose, stiamo ovviamente cercando di eliminare i soliti errori che ancora indubbiamente commettiamo. Le palle vaganti i rimbalzi e l’attacco alla loro zona io ritengo che saranno alla fine la chiave della gara, ma certamente la voglia di non farsi battere nei duelli individuali che affronteremo sarà alla resa dei conti la cosa più importante di tutte". L'OraSì sarà al completo, come del resto i padroni di casa in un match che dovrebbe far registrare il 'tutto esaurito' nel piccolo impianto imolese.



PREVENDITA

Sarà attiva fino a domani mattina alle 12.30, presso il negozio 'Timida' di via della Lirica, la prevendita per il settore ospiti del Pala Ruggi. Gli eventuali biglietti residui saranno messi in vendita domani pomeriggio direttamente all'impianto imolese. Alla fine dovrebbero essere oltre 200 i sostenitori ravennati al seguito dell'OraSì.