Basket serie B, cade l'imbattibilità del PalaCattani: niente da fare per la Rekico con la capolista Cento

Niente da fare per la Rekico con la capolista Cento, ma nonostante il ko, Benedetti e compagni escono tra gli applausi di un gremitissimo PalaCattani, che ha ancora una volta apprezzato il carattere e la determinazione della squadra. I Raggisolaris infatti sfiorano l’impresa, rimontando dal -21 fino al -3, e fallendo in due occasioni negli ultimi secondi la tripla che sarebbe valsa il -2. Un ko dunque agrodolce, che conferma la forza del gruppo di coach Regazzi, deciso a riscattarsi già domenica prossima in casa della Bmr Reggio Emilia.

L’avvio di gara è tutto di marca Rekico, con Pagani che domina sotto i tabelloni e il gioco in velocità che permette di condurre a lungo i giochi. Cento però ha tante frecce nel proprio arco e con le triple di Rizzitiello e i canestri di Benfatto nell’area pitturata (il pivot segna 10 punti nel solo primo quarto), arriva al primo riposo avanti 23-19. I Raggisolaris rialzano la testa con 8 punti consecutivi di Iattoni (26-26) poi sale in cattedra Vico, autore di 36 punti complessivi, che prende per mano la squadra trascinandola sul 51-42 all’intervallo, vantaggio maturato grazie anche all’incredibile 11/16 da tre punti. Nel primo tempo la Rekico ha l’unica colpa di aver avuto un piccolo calo di tensione, che le è costato un break di 6-0.

Al rientro in campo la Baltur prende in mano l’inerzia del match colpendo in velocità e segnando da ogni posizione, arrivando all’inizio dell’ultimo periodo avanti 82-61. Nel momento più difficile però entrano in scena il cuore Rekico e il grande tifo del PalaCattani e così arriva la riscossa. Aromando e Venucci guidano la squadra nel break di 11-0 che vale il 72-82, poi sono l’ex di turno Brighi e ancora Venucci a portare i faentini sull’82-86 a 3’20’’ dalla fine. La Baltur soffre e si affida ai liberi segnati da Vico e Benfatto (92-85), ma non è finita, perché Brighi e Benedetti falliscono la tripla del possibile -2 sull’89-94 a pochi secondi dalla fine. Pagani segna da sotto il 91-94 poi Chiera fissa i liberi della vittoria.

PROSSIMO TURNO - La Rekico ritornerà in campo domenica prossima alle 18 in casa della Bmr Reggio Emilia, gara che sarà trasmessa in esclusiva sugli schermi de La Birreria, mentre domenica 21 gennaio alle 15 ospiterà al PalaCattani il Green Basket Palermo.

Rekico 91 Baltur 96

(19-23; 42-51; 61-79)

FAENZA: Aromando 8, Neri ne, Perin 13, Silimbani, Benedetti, Venucci 24, Iattoni 17, Pagani 19, Milosevic ne, Chiappelli, Samorì ne, Brighi 10. All.: Regazzi.

CENTO: Ba, Piunti ne, Vico 36, Chiera 11, Graziani ne, Pasqualin 1, D’Alessandro 5, Govoni ne, Benfatto 21, Cantone 3, Mastrangelo ne, Rizzitiello 10. All.: Benedetto.

ARBITRI: Giusto – Gallo