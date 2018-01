Basket serie B, l'ex Chiappelli trascina Faenza: sbancata Reggio Emilia

Bastano venti minuti di vera Rekico per sbancare il campo della Bmr Reggio Emilia davanti ad una cinquantina di tifosi faentini festanti che hanno creato anche in trasferta il clima del PalaCattani. Una vittoria arrivata con grinta e carattere e che vale doppio per la classifica, perchè ora il terzo posto dista soltanto due punti. Una serata davvero perfetta dove brillano tutti i giocatori, ma una menzione particolare è per l'ex di turno Chiappelli, autore di 19 punti conditi da 13 rimbalzi, uscito tra gli applausi dello sportivissimo pubblico reggiano.

La Rekico entra in campo con grande determinazione, ma non riesce ad imporre il proprio ritmo, e soprattutto ha troppi cali di tensione. Dopo un primo mini allungo (19-17) arrivano due errori difensivi e Reggio Emilia ne approfitta, mostrandosi più cinica nei momenti caldi, tanto che all'intervallo comanda 36-32. I Raggisolaris devono recriminare per le basse percentuali offensive e per le palle perse, ma la sensazione è che basti poco per prendere in mano l'inerzia. Il campo puntualmente lo conferma ed infatti il secondo tempo vede una Rekico grintosa e aggressiva.

Da tre punti Perin e Chiappelli sono una sentenza, a rimbalzo è un dominio e così dal 40-35 arriva un break di 12-0 per il 47-35, allungo che in pratica chiude i conti. Dopo aver preso in mano l'inerzia e aver impostato i propri ritmi di gioco, la Rekico non soffre nel mantenere un buon margine di vantaggio fino alla fine, riuscendo a rispondere ad ogni tentativo di rimonta degli avversari. Quando Perin è costretto ad uscire per un problema muscolare per fortuna non grave, entra in scena Venucci, mai messosi in luce in precedenza. Il play segna 10 punti in pochi minuti, spegnendo le ultime velleità reggiane. Finisce 76-56 tra il tripudio del tifo faentino.

PROSSIMO TURNO – La Rekico giocherà domenica alle 15 al PalaCattani contro il Green Basket Palermo.

Bmr 65

Rekico 76

(19-19; 36-32; 51-57)

REGGIO EMILIA: Malagutti 7, Verrigni 2, Fontanili ne, Bertolini 12, Farioli 12, Losi 5, Dias 3, Motta 13, Manini ne, Germani 11. All.: Eliantonio

FAENZA: Aromando, Perin 19, Silimbani 2, Benedetti, Venucci 13, Iattoni 16, Pagani, Milosevic ne, Chiappelli 19, Brighi 7. All.: Regazzi

ARBITRI: Sironi - Quadrelli

USCITO PER FALLI: Bertolini