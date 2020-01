Basket serie B, la Rekico impegnata a Porto Sant'Elpidio

Operazione riscatto. La Rekico si presenta nella tana di Porto Sant’Elpidio con l’intenzione di inaugurare il girone di ritorno con una vittoria, iniziando a trovare punti anche lontano dal PalaCattani. Dolci ricordi legano i Raggisolaris al Palasport marchigiano, teatro della sfida che si dipsuterà domenica alle 18: su quel campo infatti i faentini hanno giocato la Final Eight di Coppa Italia nello scorso marzo, vincendo nei quarti di finale contro Caserta, partita che da un sondaggio effettuato con i tifosi è stata votata come la più emozionante del 2019. Il match di domenica sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dei Raggisolaris e sul sito www.raggisolaris.it.

L’AVVERSARIO Non lasciatevi ingannare dalla classifica. Le sole due vittorie conquistate nel girone d’andata (con Chieti e Civitanova Marche entrambe in casa) e l’ultimo posto in classifica non danno i giusti meriti a Porto Sant’Elpidio, formazione che sul campo ha mostrato di avere qualità e anche sfortuna. Nelle ultime settimane ha infatti perso molte volte di pochi punti anche contro avversarie di alta classifica, a dimostrazione di quanto il gruppo sia diventato più competitivo di quello che perse 55-81 al PalaCattani a fine settembre, e soprattutto nel turno prenatalizio ha battuto Chieti, formazione con la chiara intenzione di salire in A2.

Merito anche dell’innesto della guardia bulgara Georgi Sirakov, cecchino infallibile che sta viaggiando a 22.4 punti di media nelle cinque partite disputate, giocatore che la Rekico ha già incrociato nei play off della stagione 2016/17 quando vestiva la maglia di Firenze. Altra novità rispetto al girone d’andata è in panchina, dove da due settimane siede Marco Schiavi, alla quarta esperienza nel club elpidiense, che ha preso il posto di Gianluca Pizi.

Tornando all’organico, oltre a Sirakov, ci sono altre tre giocatori che viaggiano in doppia cifra: l’ala Nicola Bastone con 13.7 punti, la guardia Stefano Borsato (il giocatore con più esperienza nell’organico e con un lungo passato in A2) con 13.1 e il playmaker Valerio Costa con 12.1. Di grande impatto è anche il centro Riccardo Malagoli che si alterna sotto i tabelloni con Marco Lusvarghi. L’ultimo senior del roster è invece Mattia Sagripanti, guardia che entra dalla panchina dando il cambio ai titolari.

L’under con il maggior minutaggio è il play Mattia Balilli (classe 2001) poi a completare il roster marchigiano ci sono la guardia Nicola Rosettani (2000), il play Simone Di Pietro (2001), l’ala Mattia Cappella (2001) e il centro Nathan De Sousa (2000). Ha invece saluto la squadra il giovane Simone Doneda, passato in serie A2 a Treviglio.



IL PREPARTITA “Ripensando al girone di andata abbiamo qualche rimpianto – spiega l’ala Simon Anumba -, perché la nostra classifica sarebbe potuta essere migliore se non avessimo buttato via vittorie alla nostra portata per colpa di disattenzioni. Soprattutto in trasferta abbiamo sprecato molte occasioni e anche a Teramo si è avuta la conferma che fuori casa non abbiamo la giusta determinazione e quella cattiveria agonistica che invece mostriamo davanti al nostro pubblico. Abbiamo ancora un girone di campionato da sfruttare per risalire posizioni e soltanto con il lavoro e con maggiore attenzione potremo riuscirci, sfruttando al meglio le restanti quindici gare. In questi mesi si è visto che possiamo tenere testa a qualsiasi avversario e che i play off sono ancora alla nostra portata, ma ora non dobbiamo pensarci, perché l’unico obiettivo è riprendere la marcia e vincere più partite possibile. A Porto Sant’Elpidio dovremo entrare in campo con una mentalità vincente, partire determinati senza sottovalutare l’avversario e imporre subito il nostro gioco. Rispetto all’andata troveremo una squadra più agguerrita e che gioca una pallacanestro differente, avendo un giocatore come Sirakov che ha portato punti e imprevedibilità. Vogliamo vincere ad ogni costo per iniziare nel modo migliore il girone di ritorno”.



PROSSIMO TURNO – La Rekico giocherà domenica 19 gennaio alle 18 in casa contro la Sutor Montegranaro, primo match interno del 2020.