Basket serie B, la Rekico prepara il ritorno in campo con un triangolare

Il 2018 della Rekico inizierà con il triangolare di beneficenza “Un due tre…stelle” in programma mercoledì al PalaRuggi di Imola, dove saranno di scena anche l’Andrea Costa Imola, formazione di serie A2, e la Virtus Imola, capolista in C Gold e organizzatrice dell’evento. In questa occasione la squadra di coach Regazzi potrà fare le prove generali in vista del big match casalingo di domenica contro la Baltur Cento, in programma alle 18 al PalaCattani.

Ogni partita del torneo imolese durerà due tempi da dieci minuti ciascuno e in caso di parità si giocherà il supplementare. La Rekico scenderà in campo alle 20 contro l’Andrea Costa e alle 22 contro la Virtus, mentre alle 21 ci sarà il derby imolese. A fine serata verranno premiati la squadra vincitrice, l’mvp, il miglior realizzatore del torneo e il miglior giovane. Il costo del biglietto è di 10€ e per i minori di 15 anni l’ingresso sarà gratuito. Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione “La Giostra” di Imola.

Tempo di tornei anche per la Raggisolaris Academy. Da mercoledì a venerdì si terrà il 1° Memorial Giovanni Martini, padre del nostro allenatore Andrea e grande appassionato di pallacanestro scomparso la scorsa estate, torneo organizzato dalla Raggisolaris Academy in collaborazione con Decathlon, che vedrà impegnate tre annate, gli Aquilotti 2008, gli Under 13 e gli Scoiattoli 2009. Sui parquet faentini scenderanno in campo Virtus Bologna, Andrea Costa Imola e Scuola Basket Reggio Emilia (il settore minibasket della Grissin Bon Reggio Emilia) e tante formazioni romagnole che si stanno facendo valere nei campionati giovanili.

Si parte mercoledì con gli Aquilotti 2008, e nostre ospiti saranno la Virtus Bologna, la Scuola Basket Reggio Emilia, la BSL Basket San Lazzaro, il Basket 2000 Reggio Emilia e l’Andrea Costa Imola. Giovedì 4 gennaio toccherà invece agli Under 13: i nostri ragazzi affronteranno Scirea Bertinoro, AICS Forlì (2005), Livio Neri Cesena (2005), Junior Ravenna (2005) e Artusiana Forlimpopoli (2006). La tre giorni si concluderà venerdì 5 con il torneo riservato agli Scoiattoli 2009 con Scuola Basket Reggio Emilia, Aics Forlì, Basket 2000 Reggio Emilia e Artusiana Forlimpopoli (2008). Sul sito www.raggisolaris.it e sulla pagina Facebook della Raggisolaris Academy sono disponibili i calendari dei tre tornei.