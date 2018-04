Basket serie B, la Rekico pronta alla battaglia contro Desio

Passano da un doppio confronto lombardo, le ultime chance della Rekico di agguantare il quarto posto. La volata finale partirà domenica alle 18 dalla Palestra Aldo Moro di Desio, tana della Rimadesio Desio poi ci sarà il match casalingo di domenica 22 aprile (ore 18) contro la Pallacanestro Crema. Due vittorie potrebbero però non bastare per guadagnare posizioni in classifica viste le tante possibili combinazioni che stabiliranno la griglia play off finale, e dunque l'unico obiettivo degli uomini di coach Regazzi sarà di vincere senza fare calcoli di nessun tipo. A Desio saranno presenti come sempre molti tifosi manfredi, ma coloro che resteranno in Romagna, potranno guardare la partita in diretta sulla pagina Facebook dei Raggisolaris.

L’AVVERSARIO – La Rimadesio Desio è una delle squadre che è maggiormente cresciuta durante il campionato, riuscendo a cancellare la partenza shock con cinque sconfitte iniziali rimediate in altrettanti incontri, grazie al lavoro dell'espertissimo coach Fabrizio Frates che ha plasmato un gruppo molto giovane diventato davvero competitivo. A due giornate dal termine della regular season, Desio è vicina a centrare un posto nei play off: attualmente occupa l'ottava piazza con due punti di vantaggio su Padova con cui ha lo scontro diretto a favore. Le basta dunque una vittoria per centrare l'obiettivo. La Rimadesio ha costruito le proprie vittorie grazie alla difesa (con 67.7 punti di media è la terza migliore difesa del girone dopo Cento e Crema) e al gioco del collettivo dove ogni giocatore riesce ad essere protagonista. Una macchina perfetta che ha ottenuto nove vittorie in quattordici incontri casalinghi, neanche lontana parente della squadra che ha perso 70-96 al PalaCattani a dicembre. Partita in cui non erano presenti il pivot Ludovico De Paoli, assente per infortunio, e il playmaker Leonardo Malagutti, arrivato a gennaio dal Basket 2000 Reggio Emilia, due dei cinque senior del roster. Gli altri tre, sono il playmaker Carlo Fumagalli, miglior realizzatore dei lombardi con 14 punti di media a partita, l'ala Simone Fiorito, ottimo tiratore da tre e autore di un ottimo 6/9 dai 6,75 contro Lecco, l'ala Xavier Brown e la guardia Simone Casati. Uno dei giocatori più pericolosi della Rimadesio è Daniel Perez, guardia classe 1997 cresciuta nel settore giovanile dei Crabs Rimini e tra i migliori under della serie B, che viaggia a 14 punti di media. Completano il reparto under, i confermati Andrea Mazzoleni (ala classe 1998), il centro Marco Corti (’98), il playmaker Alessandro Canzi (’99), la guardia Francesco Parma (’97) e il centro Andrea Torchio (’99). I volti nuovi tra gli under sono Giovanni Biraghi (’98, ex Libertas Cernusco, C Gold Lombarda) e l’ala Matteo Beretta (’99) prodotto del settore giovanile di Desio.

IL PREPARTITA – “Desio non ci rievoca bei ricordi – afferma Lorenzo Benedetti, playmaker e capitano della Rekico -, perchè lo scorso anno su quel campo abbiamo subito una pesante sconfitta di una trentina di punti. Domenica vogliamo vincere per vendicare quel ko, ma soprattutto per cercare di migliorare l'attuale sesto posto. Il nostro calendario non è semplice, anzi è senza dubbio il peggiore tra quelli delle formazioni in corsa per le prime posizioni: Desio con una vittoria conquisterà matematicamente i play off e Crema può ancora arrivare seconda. Siamo comunque molto motivati e daremo il massimo per vincerle entrambe, ma se la classifica non dovesse cambiare, avremmo comunque giocato due ottimi incontri in preparazione ai play off dove vogliamo farci valere. La Rimadesio sta attraversando un ottimo momento e davanti al proprio pubblico riesce ad essere ancora più forte. Ha un organico con tanti ottimi giocatori e rispetto alla gara d'andata ha aggiunto Malagutti, un buon playmaker che ha allungato le rotazioni, portando maggiore pericolosità nel roster. Per vincere servirà grande attenzione e una difesa perfetta per quaranta minuti. Dobbiamo avere lo stesso spirito mostrato nel secondo tempo con Olginatre, dove abbiamo giocato di squadra mostrando una grande mentalità”.

PROSSIMO TURNO - La Rekico ritornerà in campo domenica 22 aprile alle 18 al PalaCattani contro la Pallacanestro Crema, nell'ultima partita della stagione regolare. Da sabato 28 aprile prenderanno il via i play off.