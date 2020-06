Basket serie B, la Rekico riabbraccia Emanuele Belosi: sarà il vice di coach Serra

Emanuele Belosi sarà il vice allenatore della Rekico nella stagione 2020/21 e oltre a lavorare al fianco di coach Alberto Serra, guiderà anche una squadra della Raggisolaris Academy. Belosi era già stato vice in serie B dalla stagione 2015/16 alla 2018/19, mentre nella scorsa si era dedicato completamente alla Raggisolaris Academy. Nato a Faenza il 22 giugno 1987, Belosi inizia la carriera da giocatore nel Basket ’95 Faenza, venendo promosso in prima squadra in serie C1 nel 2005/06 e restandovi anche nella stagione successiva in serie B2 con la Mic Faenza Castrocaro.

Ha giocato anche a Russi in D, e in Promozione nella Spem Ravenna e nel Basket 95. Da allenatore ha guidato per diversi anni alcune formazioni del Basket 95 e dal 2008 al 2018 ha allenato nel Basket Club Russi, ricoprendo dal 2014 il ruolo di responsabile del settore giovanile. Ha inoltre guidato la rappresentativa dell’Emilia Romagna dei nati nel 2000 nel Trofeo Bulgheroni e nel Trofeo delle Regioni. Nel 2013/14 è stato eletto “Miglior giovane allenatore” dell’Emilia Romagna. Dal 2018 allena nella Raggisolaris Academy.

"Tornare a collaborare con la prima squadra è uno stimolo importante - spiega Belosi - e ringrazio la dirigenza per avermi dato questa opportunità. Ho già conosciuto Serra e parlato con lui su quello che potrà essere l’assetto della squadra e l’ho visto molto carico e voglioso di intraprendere questa nuova avventura. Anche io sono davvero motivato e sono certo che con questo spirito ci divertiremo. Nella prossima stagione continuerò anche ad allenare nella Raggisolaris Academy, perché non posso abbandonare i ragazzi che ho visto crescere in questi anni e che spero di rivedere un giorno in prima squadra. Con il settore giovanile ci siamo tolti delle soddisfazioni in questa stagione anche se purtroppo è terminata troppo presto, ma adesso recupereremo il tempo perduto con il CRE e il Camp di Specializzazione che si terranno al Campus dall’8 giugno fino ad agosto. Un ottimo modo per ripartire e divertirci tutti insieme".