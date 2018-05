Basket serie B, Montecatini è fatale ancora una volta per Faenza

Non bastano i trecento tifosi sugli spalti alla Rekico per conquistare la semifinale play off. Montecatini è fatale ancora una volta e allunga la striscia di sconfitte consecutive in trasferta dei faentini, pieni di rimpianti per una partita che avrebbero potuto vincere, decisasi soltanto negli ultimi due minuti. Un passo falso che deve far riflettere e che sarà fondamentale per ripartire la prossima stagione con ancora maggiori stimoli e motivazioni.

Avvio di gara tutto di marca faentina, con Silimbani e Perin grandi mattatori per il 18-6 iniziale. La difesa attenta e l'intensità mettono in difficoltà Montecatini che impiega qualche minuto ad entrare in partita, ma quando ci riesce, mette sul parquet le sue solite armi: pressione, aggressività e tiri da tre. Un mix letale che vale un break di 20-4, con cui i toscani schizzano sul 26-20. La Rekico però non accusa il colpo e arriva all'intervallo avanti 33-31. La partita continua a seguire il copione della vigilia, con l'equilibrio che non si spezza per molti minuti, fino a quando Bolis segna allo scadere della terza frazione la tripla del 52-48. E' il canestro che regala l'allungo a Montecatini, cinica nell'approfittare dei troppi errori dei Raggisolaris e delle tante palle perse e grazie a Centanni passa a condurre 57-48. Ancora una volta la Rekico non molla e con Silimbani ritorna in scia a due minuti dalla fine sul 61-63. Il passaggio del turno sembra si debba decidere in una lunga volata finale, ma a far saltare il banco è Petrucci con la tripla del 66-61, poi il solito Centanni fissa il 68-62 a 1'20'' dalla sirena. La Rekico prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo, venendo però tradita dalla mira in attacco. Montecatini si affida invece ai tiri liberi con cui fissa il 75-64 finale.