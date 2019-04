Basket serie B, ottima prestazione a Crema: vittoria con record per la Rekico

Vittoria con record per la Rekico. L’ottima prestazione in casa di Crema permette ai faentini di chiudere le trasferte di regular season con un bottino di nove vittorie in quindici gare, striscia mai ottenuta in serie B. Un ulteriore punto esclamativo ad una prestazione maiuscola che consente di restare in corsa per il quarto posto insieme a Padova, testa a testa destinata a durare per altre due partite, ovvero fino alla fine del campionato. Menzione speciale per i tanti tifosi faentini presenti e per Chiappelli, ancora assente per infortunio, sugli spalti ad incitare i compagni, in attesa di poter dare loro una mano in campo.

Si chiedevano rispose alla Rekico dopo l’opaca prestazione con Milano e sono bastati pochi minuti per averle. I Raggisolaris entrano in campo con grande grinta, aggredendo Crema sin dalla prima azione. La difesa viene poi supportata dalle triple e sono proprio cinque tiri pesanti a regalare il primo allungo sul 17-5, vantaggio che diventa 31-17 ad inizio secondo periodo. Un parziale costruito grazie al collettivo, perché ogni giocatore riesce a dare il proprio contributo, facendo diventare la Rekico una macchina perfetta. Crema però ha mille vite e con Toniato e Norcino ritorna in scia, rispondendo con le stesse armi, ovvero con una difesa pressante. Gli sforzi permettono di ricucire lo strappo fino al 31-35, ma la Rekico non subisce il colpo. Friso chiama un salutare time out e arrivo un break di 5-0 che propizia il 40-33 dell’intervallo.

I faentini mostrano grande lucidità soprattutto nel terzo periodo, quando subiscono il gioco duro degli avversari restando uniti, con Silimbani che diventa il maggior terminale offensivo. Fondamentale è la sua tripla del 50-44 che riporta ossigeno nel momento più difficile del match. Un gesto atletico imitato pochi secondi dopo da Casagrande per il 53-46. Crema riprova a riaprire i giochi e ricuce il gap fino al 59-55, poi la Rekico decide di chiudere i conti e ancora una volta rispolvera il tiro pesante. Questa volta sono Venucci e Fumagalli a sparare dai 6,75 firmando il 65-55 che chiude di fatto i giochi. La firma finale è di capitan Venucci con un 2/2 dalla lunetta per il 73-63 che fa esplodere di gioia il tifo faentino.

PROSSIMO TURNO La Rekico concluderà la stagione regolare con un doppio impegno casalingo: domenica 14 aprile alle 18 ospiterà e sabato 20 aprile alle 20.30 giocherà al PalaCattani contro Bernareggio.